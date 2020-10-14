Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde günlük ortalama 50 ünite kana ihtiyacı olduğunu anlatarak, "Bunu bizim karşılamamız lazım. Biz kimseye yük olmayalım istiyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı kan bağışını bir alışkanlığa dönüştürmeye davet ediyoruz" dedi.

Bilecik Valiliği öncülüğünde Valilik bahçesinde Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi. İlk kan bağışını Bilecik Valisi Bilal Şentürk yaparken, tüm vatandaşları da kan bağış çağrısında bulundu. Şentürk, "Kızılay’ımız her hafta Bilecik’te bir kan alma kampanyası yapıyordu. Bugün de yine bu kampanyayı tüm kamu kurumları katılarak yaptık icra ettik. Bizzat kendimizde kan vererek değerli başkanımızın da bu konuda büyük çalışmaları gayretleri var. Bilecik’in günlük ortalama 50 ünite kana ihtiyacı olduğunu gördük. Bunu bizim karşılamamız lazım. Biz kimseye yük olmayalım istiyoruz. İlimiz olarak bu ihtiyacımızı Kızılay'ın Üzerinden inşallah karşılayalım istiyoruz. İnsana faydalı olmanın bir insanın hayatını kurtarmanın ehemmiyetini ancak yaşayanlar bilir, o sıkıntıyı çekenler bilir. Kanın yokluğunu bilenler bilir o yönüyle bu kampanyayı da bir bilinç oluşturmak istiyoruz. Yani zaten kurumsal olarak kurumlarımız tugayımız olsun emniyet teşkilatımız olsun, polis okulumuz olsun o konuda hassasiyeti var ve etkin bir şekilde katılıyorlar. Bu kampanyalara vatandaşlarımızın da yine tedbirler alınarak kan vermeye davet ediyorum. Pandemi sürecinde de biraz kan bağışı miktarları biraz düşmüş, onunda arttırarak normale dönmemiz gerekiyor. Çünkü bizim ihtiyacımız azalmıyor, ihtiyacımız varlığını koruyor ve artıyor. Bu ihtiyacı gidermemiz içinde kan verenlerin artması gerekiyor. Daha çok sayıda insanımızın kan vermesi gerekiyor. O noktada tüm vatandaşlarımızı duyarlı insanlarımızı da bunu bir alışkanlığa dönüştürmeye davet ediyoruz" dedi.

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