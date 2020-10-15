Bilecik'te konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında, 2019 Eylül ayına göre yüzde 29,8 oranında azalarak 294 adet oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2020 Eylül ayında Bilecik'te konut satışlarının 114 adedi ilk defa (ilk el satış), 180 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 294 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,7 oranında azalarak 98 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 98 konutun 42 adedi ilk satış, 56 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında azalarak 136 bin 744 oldu.

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