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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şahin, asfaltlama ve trafo-güç arttırma çalışmalarını inceledi

İHA

Başkan Şahin, asfaltlama ve trafo-güç arttırma çalışmalarını inceledi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçerine bağlı HisarcıkBeşevler köylerine yapılmakta olan asfaltlama ve trafogüç arttırma çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ve Hisarcık Köyü, Mustafa Canbaz ile birlikte Hisarcık Beşevler köylerinde Hal Alanı ve Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim Merkezi önündeki alanda özel idare tarafından yapılmakta olan asfaltlama ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızca yapılmakta olan trafogüç arttırma çalışmalarını yerinde inceledi.
"Yatırımları da mevcut kapasitemizi çok daha yukarı çekecek şekilde yapacağız"
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi tarıma ve çiftçilerimize destek için üretim kapasitesini arttırdığı ve 2021 yılı başında yapacağı yeni yatırımlarla yeni ürünler ve yeni kapasite ile başta Beşevler köyümüz olmak üzere tüm köylerimize katkı sağlamaya devam edecek .Kurutulmuş sebzeye özellikle korona virüs döneminde büyük bir talebin olduğunu biliyoruz. Bu alanda planladığımız yatırımları da mevcut kapasitemizi çok daha yukarı çekecek şekilde yapacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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