Bilecik Küçük Sanayi Sitesi eski Yönetim Kurulu Başkanı Ergül hayatını kaybetti

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi eski Yönetim Kurulu Başkanı, kenttin tanınmış eşraflarından Mustafa Ergül, hayatını kaybetti.
Mustafa Ergül, bir süredir yakalandığı amansız hastalık sebebiyle tedavi gördüğü Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabaha karşı hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip merkez Cumalı Köy mezarlığında defnedilecek.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.