Kaymakam Ünal, 500 kişinin istihdam edileceği 200 milyon TL bütçeli yatırımı inceledi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakam Yüksel Ünal, köy ziyaretlerinin dışında vakit buldukça kalan zamanlarda, Osmaneli’nde bulunan sanayi kuruluşlarını ziyaret ediyor ve çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

Kaymakam Ünal, Osmaneli’nde inşaatı devam eden bir fabrika inşaatını İl Genel Meclis üyeleri Alper Karadağ, Orhan Uğur ve OSB Müdürü Üzeyir Elmas ile birlikte ziyaret etti. Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin'den bilgi alan ve 500 kişinin istihdam edileceği ve 200 milyon TL bütçeli bir yatırım olduğunu anlatan Kaymakam Ünal, "Osmaneli, büyük şehirlere yakınlığı, iklim ve hava yapısının uygunluğu ile yatırım yapılacak en güzel ilçedir. İstanbulAnkara Yüksek Hızlı Tren Hattının (YHT) önümüzdeki yıllarda da Bursa YHT ile ilçemizde birleşecek olması bu avantajları ikiye katlamaktadır. Osmaneli ilçemize yatırım yapan kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Bizler de devlet olarak onlara elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.