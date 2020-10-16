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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Şentürk, Pazaryeri ilçesinde incelemede bulundu

İHA

Vali Şentürk, Pazaryeri ilçesinde incelemede bulundu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerin yanında korona virüs denetimlerine de katıldı.
Vali Bilal Şentürk, ilk olarak Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile birlikte Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Pazaryeri Yurt Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve Yurt Müdürü Lütfiye Düven'den bilgi aldı. Daha sonra eski Sağlık Ocağında yapılan tadilatın ardından Gençlik Merkezi olarak hizmet vermeye başlayan binada incelemede bulunan Vali Bilal Şentürk, Gençlik Merkezinde gönüllü gençlerle ve öğrencilerle sohbet etti.
Korona virüs salgını ile mücadelede ''Sağlık İçin Hepimiz İçin'' mottosuyla devam eden denetimlere Pazaryeri ilçesinde katılan Vali Şentürk, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak, duyarlı olmalarını ve kurallara hassasiyetle uymalarını istedi. Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir porselen fabrikasını da ziyaret eden ve fabrika sahibi Tahsin Aşkan ve ilgililerden bilgi alan Vali Şentürk, fabrikaların faaliyet gösterdiği bölgede istihdam sağlamanın yanında ülke ekonomisinin gelişmesine de önemli katkı sağladıklarını ifade etti.
Vali Bilal Şentürk daha sonra Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünü ziyaret ederek, Kaymakam Çırak, Belediye Başkanı Tekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve Pazaryeri İl Genel Meclisi üyeleri ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

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