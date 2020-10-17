Engelli yolu engel dolu Vatandaş yakında kaldırımda yürüyecek yol bulamayacak

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde engelliler için yapılan kaldırım üstü yürüyüş yoluna esnaflar tarafından işgal edilirken bu işgale A101 marketler zinciri şubesi de eklendi.
Pazaryeri ilçesinin sembolik renkleri olan mavi beyaz taşlar ile döşenmiş olan kaldırımlara esnaflar tarafından ürünleri fazlasıyla sergilenirken, vatandaşlar ana cadde üzerinden yürümek zorunda kalıyor. Bunun yanı sıra görme engellilerin yardıma ihtiyaç duymaksızın yürüyebilmesi amacıyla yaya kaldırımlarına yaptırılan sarı hatlı döşenen uyarı ve yön taşlarına A101 marketler zinciri şubesinin malzeme koyması vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar kaldırım üzerine malzeme koyarak yürümeye engel olan işyerlerine zabıta ekipleri tarafından denetlenmesi istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.