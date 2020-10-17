Bilecik, "Geleceğe Nefes" kampanyasına en az bağış yapan il oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Bilecik en az bağış yapan il oldu.

"Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Bilecik'te 1 milyon 205 bin 710 adet fidan hedeflenirken, 72 bin 587 adette kalındı. Yüzde 6'lık hedef gerçekleştiren Bilecik, Türkiye sonuncusu oldu. Bilecik'i yüzde 8'lik dilimiyle Elazığ takip etti. En çok bağış yapılan illerin başında ise, Erzincan, Şırnak, Tunceli ve Bartın yer alırken, geçtiğimiz günlerde Terör örgütü PKK tarafından ormanları yakılan Hatay ise 5'inci sırada yüzde 91 ile yer aldı.

Geleceğe Nefes kampanyasında şu ana kadar ise toplam bağışlanan fidan sayısı ise 19 milyon 924 bin 431 oldu.

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