İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, okullardaki incelemelerini sürdürüyor

Bilecik’in Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir yüz yüze eğitimin başladığı hafta başından itibaren adeta okullardan ayrılmıyor. Demir, eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için okulları ziyaret ederek yerinde incelemeler yapıyor.

Şube müdürleri ile birlikte incelemelerini sürdüren Mahmut Demir, son olarak Metristepe İlkokulu’nu ziyaret etti. Okul müdüründen pandemi sürecinde okulların durumlarıyla alakalı bilgi alırken herhangi bir eksiklikleri olup olmadığını soran Demir, öğrencilerin derslerine katılıp öğretmenlerden süreçle ilgili bilgi aldı. Bütün dersliklerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi konusunda öğretmen ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Mahmut Demir, eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için pandemi sürecinde uygulanması gereken konuları hatırlattı, sohbet ettiği öğrencilerle sohbet ederek yakından ilgilendi.

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