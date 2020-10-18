Seyir halindeki motosiklet devrildi

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Karayolları mevkiine seyir eden 34 KF 7366 plakalı motosiklet sürücüsü Umut Ü., eski Bilecik Devlet Hastanesi önüne geldiğinde motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüye ayakta tedavi uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.