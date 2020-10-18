Bilecik'te belediye çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği çöp kamyonu devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Bilecik´in İstasyon Mahallesi'nde rampaları mevkisinde meydana geldi. Sürücü Metin Tetik, yönetimindeki 16 SBF 97 plakalı Bilecik Belediyesi´ne ait çöp kamyonunun direksiyon kontrolünü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilen kamyon, yan yattı. Kazada sürücü Metin Tetik´in yanı sıra yanındaki temizlik işçileri Erkan Subay ve Adnan Coşkun araç içinde sıkışarak yaralandı. Kaza bölgesine yakın olan AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan 3 yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapalı olan BilecikBozüyük kara yolu yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından tek şeritten ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-10-18 14:20:40



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