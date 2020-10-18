Bilecik´te ambulans takla attı: 2 yaralı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te hasta almaya giden ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana geldi. Bozüyük Devlet Hastanesi'nden hasta olmaya giden 11 AB 427 plakalı ambulansın sürücüsü Mehmet Saçaklı, Susuz köyü yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak devrildi. Kazada sürücü Saçaklı ve araçta bulunan hemşire Burcu Tavşan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-10-18 17:38:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.