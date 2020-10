AK Parti Pazaryeri teşkilatı saha çalışmalarını hızlandırdı

AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı, geçtiğimiz günlerde yapılan 7'inci olağan kongre sonrası oluşan yeni yönetimi ile birlikte saha çalışmalarını hızlandırdı. Teşkilat ilçede her geçen gün partinin üye sayısını arttırıyor.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve yönetimi ilçesine bağlı Dereköy köyünde saha çalışması yaparak vatandaşların AK Partiye üyelik işlemelerini gerçekleştirdiler. "Bize gelemeyene biz gideriz" anlayışı ile çalıştıklarını anlatan AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, "Teşkilatımız ile birlikte Dereköy köyümüzde saha çalışması yaptık. Yeni yönetim olarak saha çalışmalarımıza önem veriyoruz. Pazaryeri ilçemizde her zaman köylerimizi ziyaret edip bizlere gelemeyenlere bizler gideceğiz. Her geçen gün AK Parti Pazaryeri olarak üye sayımızı artırıyoruz. Ziyaret ettiğimiz köylerimizde İl Genel Meclis üyemiz Alaattin Emral ile birlikte köy muhtarlarımızın ve köylülerimizin sorunlarını dinliyoruz ve onların sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Dereköy köyümüzdeki çalışmalarımızda bizleri misafir eden ilgilerinden dolayı hemşerilerimize ve muhtarımıza teşkilatım adıma teşekkür ediyorum. Partimize yeni üye olan hemşerilerimize şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Soydan’a Dereköy köyündeki saha çalışmalarında AK Parti Pazaryeri Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Celal Öztiryaki, Seçim İşleri Başkanı Osman Giritli, İl Genel Meclis Üyesi Alaattin Emral, Belediye Meclis üyesi Hüseyin Ünal da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.