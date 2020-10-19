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Kadın Girişimciler Kooperatifine KOOP-DES kapsamında 172 bin liralık hibe

İHA

Kadın Girişimciler Kooperatifine KOOP-DES kapsamında 172 bin liralık hibe

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kooperatifi, Kooperatifçilik Destek Programı (KOOPDES) kapsamında hibe aldı.
Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kadın Girişimciler Kooperatifinin faaliyetlerinin her geçen gün arttığını ve hedeflerine hızla ilerlediğini belirtti. Yaptıkları projelerle gündeme oturan kooperatifi geçtiğimiz günlerde Osmaneli Belediyesi yükleniciliğinde, "Modern Seracılık Ve Fide Yetiştiriciliği" projesiyle bir kalkınma ajansından destek aldığını hatırlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;
"Ticaret Bakanlığımızdan KOOPDES kapsamında, yaklaşık 172 bin TL hibe desteği almaya hak kazanan S.S. Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi giderek faaliyetlerini arttırıyor. Kadın Girişimciler Kooperatifimiz tarafından hazırlanan Gündüz Bakımevi konulu yatırım malı alımına ilişkin projenin hibe sözleşmesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Hatice Çelik Dost'un ve Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekci’nin katıldığı programla imzaladık. İlimize ve Osmaneli ilçemize ve kooperatifimize hayırlı olsun. Ticaret İl Müdürümüz Şinasi Balta ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürümüz Hatice Çelik Dost’a ve Kooperatif Başkanımız Mefaret Göbekci’ye projemiz için teşekkür ediyoruz" dedi.

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