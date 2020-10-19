Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Bozüyük ilçesinde genç yazarlar Dodurgalılar Derneğinde bir araya gelerek birbirlerine kendi yazdıkları kitapları hediye ettiler.

Dodurga Halk Kültürü Ansiklopedisi yazarı Ahmet Özen ve Pazaryeri Karaköy Halk Kültürü kitabı yazarı Sinan Bayram Dodurgalılar Derneği Ahmet Özen bağlama ve müzik bilgileri odasında bir araya geldiler. Bir süre sohbet ederek yazdıkları kitaplarla alakalı değerlendirmelerde bulunan genç yazarlar günün anısına yazdıkları kitapları birbirlerine hediye ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.