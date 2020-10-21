1 milyon liralık destekle kendi seralarını kuruyorlar

Bilecik'te bir proje kapsamında 2 çiftçi, 1 milyon liralık destekle kendi seralarını kurmaya başladılar.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar kapsamında hazırlanan bir proje kapsamında 2 çiftçi 1 milyonluk destek almıştı. Çiftçiler Seracılık Projesi konusunda yaklaşık 1 milyon TL bütçeli 2 adet sera inşaatına başlarken, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sera inşaatında kontrol ve denetimleri yapıldı.

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