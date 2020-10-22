Keçiler için 502 ağacın kesildiği ormanda sıkı denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keçiler için 502 ağacın kesildiği ormanda sıkı denetim

DHA

Keçiler için 502 ağacın kesildiği ormanda sıkı denetim


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/BİLECİK, (DHA) BİLECİK'in İnhisar ilçesine bağlı Samrı köyü yakınlarında, yapraklarını keçilere yedirmek için kesildiği tespit edilen 502 ağacın bulunduğu ormanda, jandarma ekiplerince 24 saat denetim yapılmaya başlandı. İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, ormanlara ilişkin denetimlerin artırıldığını belirterek, "Buradaki zararla ilgili olarak bu işin sorumluları adalet karşısında hesap verecek. 4 hektar alanın sadece 5 çoban tarafından keçilere yem edildiğine şahit olduk. Orman muhafaza memurlarımız, ilçe jandarma ekiplerimiz 24 saat denetim yapıyor" dedi.
İnhisar'a bağlı Samrı köyü Civan Sırtı mevkisinde, bazı çobanların, ağıllarının etrafındaki meşe ağaçlarının yapraklarını keçilere yedirmek için kestiği bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İnhisar Orman İşletme Şefliği ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan incelemede, toplam 4 hektar alanda ve en genci yaklaşık 10 yaşında olan 502 meşe ağacının kesildiği tespit edildi. Bölgede araştırmasını sürdüren İnhisar Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memurlarınca 34 ağacı kesen kişi, suçüstü yakalanırken, 12 bin TL ceza uygulandı. Diğer 468 ağacın kesilmesi ile ilgili olarak 4 şüpheli, tespit edilirken, toplam 5 kişi hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
'502 MEŞE AĞACI KEÇİLERE YEM EDİLDİ'
Ağaçların kesildiği bölgede jandarma ekipleriyle incelemelerde bulunan İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, yaklaşık 4 hektarlık alanda bulunan 502 meşe ağacının keçilere yem edilmek üzere kesildiğini belirterek, olayla ilgili 5 şüphelinin savcılığa sevk edildiğini hatırlattı. Ağaçların artık kullanılamaz hale geldiğini belirten Açıkgöz, "Bir köy ziyaretimiz sırasında, vatandaşlarımızdan keçi ağılları etrafında meşelik alanlara zarar verildiği ile ilgili ihbar aldık. Bu ihbarı jandarma ekiplerimiz ve orman muhafaza memurlarımızla beraber denetlemek amacı ile mevkiye geldik. Burada çok kötü bu manzara ile karşılaştık. Yoldan gözüken meşelik alanda herhangi bir zarar yok. Fakat yolun 10 metre aşağısına indiğinizde tüm meşeliğin sadece birkaç keçiye yapraklarını yedirmek maksatlı balta ile kökünden kesildiğini ve çürümeye terk edildiği bir alan görüyoruz. Burada en genci yaklaşık 10 yaşında olan 502 meşe ağacı kesilmiş. Bu ağaçlar tamamen kullanılmaz hale gelmiş. Adeta meşe mezarlığına dönmüş. Hemen soruşturma başlattık ve çok kısa zamanda 1 kişiyi suçüstü yakaladık. 4 kişinin de şüpheli sıfatı ile ifadeleri alındı" dedi.
4 ŞÜPHELİYE 99 BİN TL'LİK SUÇ TUTANAĞI
Suçüstü yakalanan 1 kişiye, kestiği 34 ağaç için 12 bin TL idari para cezası verildiğini anlatan Kaymakam Açıkgöz, diğer ağaçları kestiği tespit edilen 4 şüpheli hakkında ise toplam 99 bin TL'lik suç tutanağı düzenlendiğini söyledi. Para cezasının yanı sıra şüphelilerle ilgili savcılık soruşturmasının sürdüğünü kaydeden Açıkgöz, "Sadece para cezası ile bu iş bitmiyor. Bir de bunun adli kısmı var. Bu kişiler hakkında orman suçları kapsamında cezai yargılama yapılacak. Buradaki zararla ilgili olarak bu işin sorumluları adalet karşısında hesap verecekler. 4 hektar alanın sadece 5 çoban tarafından keçilere yem edildiğine şahit olduk" diye konuştu.
JANDARMA VE ORMAN EKİPLERİ 24 SAAT DENETİMDE
Olayın ardından hem jandarma hem de orman muhafaza ekiplerinin 24 saat bölgede denetim yaptığını dile getiren Açıkgöz, "Şu anda çok sıkı bir denetim yapılıyor. Bundan sonra sadece burada değil, ilçemizin sınırları içinde hiçbir yerde buna müsaade etmeyeceğiz. Orman muhafaza memurlarımız, ilçe jandarma ekiplerimiz 24 saat denetim yapıyorlar. Orman muhafaza memurumuz burada 1 kişiyi suçüstü yakaladı. Biz bu kapsamda şunu gördük, orman muhafaza memurlarımız ve jandarma personelimizin denetimleri suçüstü yakalamaya kadar götürebiliyor. Bu nedenle denetimlerimizi 24 saat devam ettiriyoruz" dedi.
'OLAY BİZİ KAHRETTİ'
Orman suçlarının anayasal anlamda affı olmayan tek suç kapsamında yer aldığını kaydeden Kaymakam Açıkgöz, bu olayın ardından tüm köylerde bilgilendirme kampanyası başlatıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Orman suçları anayasal olarak, affı olmayan tek suç. Tüm suçların af kanunu ya da başka bir düzenlemeyle affı mümkün ancak orman suçlarının affı mümkün değil. Bunu bilmeyen vatandaşlarımız vardı. Biz de bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik ciddi bir kampanya başlattık. Şu anda ilçemiz sınırları içinde bunu bilmeyen kalmadı diyebilirim. Eğer fark edilmeseydi bu talan mutlaka devam ediyor olacaktı. Bizler inancımız gereği peygamber efendimizin 'Sizler kıyametin koptuğunu dahi görseniz elinizdeki fidanı dikin' dediği bir inanca mensubuz. Böyle bir peygamberin ümmeti olan topluluğun bugün bu aşamaya gelmesi bizi çok üzdü. Bizi adeta kahretti."
YANGINLAR 6 HEKTARA, 5 KİŞİ DE 4 HEKTARA ZARAR VERDİ
Bilecik'te son 1 yılda çıkan orman yangınlarında toplam 6 hektarlık alanın yanarak, kullanılamaz hale geldiğini hatırlatan Kaymakam Açıkgöz, son olayda ise 5 kişinin yangın kadar ormanlara zarar verdiğini söyledi. Açıkgöz, kesilen ağaçların bulunduğu 4 hektarlık alanın Bursa Orman Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmayla yeniden ağaçlandırılacağını da vurguladı.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-10-22 09:13:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar
YEREL HABERLER Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar
19 Ekim Muhtarlar Günü'ne katılamayan muhtara sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne katılamayan muhtara sürpriz ...
1 milyon liralık destekle kendi seralarını kuruyorlar
YEREL HABERLER 1 milyon liralık destekle kendi seralarını kuruyorlar
Çiftçilere ücretsiz ıspanak tohumu desteği Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş "Tarladan sofraya uzanan zincirin her bir halkasını daha da sağlamlaştırmak büyük önem taşımaktadır"
YEREL HABERLER Çiftçilere ücretsiz ıspanak tohumu desteği Bilecik İl ...
Tarlasını için su çukuru açarken misket bombası buldu Kurtuluş Savaşından kalma olduğu tahmin edilen bomba fünye ile patlatılarak imha edildi
YEREL HABERLER Tarlasını için su çukuru açarken misket bombası ...
Genç öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Genç öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti
Başkan Yaman'dan yüz yüze eğitime bağlayan öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yaman'dan yüz yüze eğitime bağlayan ...
Geleceğin sanatçı ve müzisyenleri Müze Akademisi’nde yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin sanatçı ve müzisyenleri Müze Akademisi’nde ...
Köylüler yolun genişletilmesi beklerken neredeyse kapanma noktasına geldi
YEREL HABERLER Köylüler yolun genişletilmesi beklerken neredeyse ...
Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merve Çetin görevine başladı
YEREL HABERLER Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merve ...
Bilecik İl Sağlık İl Müdürü Keskin Balıkesir'e atandı
YEREL HABERLER Bilecik İl Sağlık İl Müdürü Keskin Balıkesir'e atandı
Bozüyük’te trafik polislerinden karayolunda Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Bozüyük’te trafik polislerinden karayolunda Covid-19 ...
Bozüyük Devlet Hastanesi’nin yeni Başhekimi Dr. İlhan Zencirci oldu
YEREL HABERLER Bozüyük Devlet Hastanesi’nin yeni Başhekimi Dr. ...
Pandemi sürecinden bunalan çocuklar yoga ile rahatladılar Bilecik'te düzenlenen çocuk yogasına büyük ilgi Belediye Başkanı Semih Şahin; ‘’Amacımız çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmektir’’
YEREL HABERLER Pandemi sürecinden bunalan çocuklar yoga ile ...
Bilecik Valiliğinin ''Dijital Okuryazarlık Portalı'' projesi hibe desteği aldı
YEREL HABERLER Bilecik Valiliğinin ''Dijital Okuryazarlık Portalı'' ...
Bilecik'te restorasyonu bitmek bilmeyen valilik binası 2017'nin 3'üncü ayında başlayan işin süresi 600 gün olarak belirlenen bina hala bitmedi
YEREL HABERLER Bilecik'te restorasyonu bitmek bilmeyen valilik ...
Dereşemsettin Köyü içme suyu isale hattı onarılarak yenilendi
YEREL HABERLER Dereşemsettin Köyü içme suyu isale hattı onarılarak ...
Yunus Emre Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Üyelerinden Müftü Ali Erhun’a ziyaret
YEREL HABERLER Yunus Emre Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ...
Bilecik'te din görevlileri bir araya geldi
YEREL HABERLER Bilecik'te din görevlileri bir araya geldi
Vali Şentürk, ''Muhtarlarımız bizim yapı taşlarımız''
YEREL HABERLER Vali Şentürk, ''Muhtarlarımız bizim yapı taşlarımız''
Geri geri manevra yaparken yayaya çarptı
YEREL HABERLER Geri geri manevra yaparken yayaya çarptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X