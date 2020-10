Başkan Şahin, "Osmaneli gastronomi şehri olacak"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Gelişen turizm potansiyelimizde yemek kültürü çok önemli. BŞEÜ ile bu konu üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyete giren bir et lokantası açılışı gerçekleştirdi. Ümit Korkmaz ve HasanMünür Yiğit kardeşlere yeni işyerinde hayırlı işler dileyen Başkan Şahin, "Turizmde yükselen değer olan ilçemizi gastronomi turizminde daha ileriye götürecek. Bilecik Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) aşçılık bölümünün birinci yılını doldurduğu, et üzerine yemek işyerlerimizin ve yöresel yemek işyerlerimizin sayısının giderek arttığı Osmaneli’nde bugün güzel bir tesisin daha açılışını yaptık. Osmaneli Turizm hedeflerimiz doğrultusunda her gün gelişimini sürdürüyor. Gelişen turizm potansiyelimizde yemek kültürü çok önemli. BŞEÜ ile bu konu üzerinde çalışıyoruz. OMYO Aşçılık Bölümü için üç konağımızın restorasyonunu tamamlayıp kasım ayında teslimini yapıyoruz. Osmaneli, Selçuklu ve Osmanlı mutfağı konusunda çok zengin. Osmaneli artık büyüme ve yükseliş sürecinde. Tekrar tesislerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum, kardeşlerimizi kutluyorum. Allah yardımcıları olsun" dedi.

