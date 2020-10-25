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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

O köyde vaka sayısı artınca, giriş çıkışlar kapatıldı

İHA

O köyde vaka sayısı artınca, giriş çıkışlar kapatıldı

Bilecik’in Pazaryeri İlçesine bağlı Ahmetler Köyünde Korona virüs (Covit19) vaka sayısı artınca köye giriş çıkışlar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararınca kapatıldı.
Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, “Pazaryeri İlçesi Ahmetler Köyü sınırları içerisinde 6 adreste covid19 pozitif vaka ve çok sayıda vaka temaslılarının görülmesi üzerine Ahmetler köyü ve civarında vaka sayılarında artış beklenildiğinden covid19 enfeksiyonunun yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 25 Ekim 2020 tarihinden geçerli olmak üzere salgın durumunun ve yayılma hızına göre bir sonraki karara kadar ilçemiz Ahmetler köyünün giriş ve çıkışlarına kapatılarak, gerekli önlemlerin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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