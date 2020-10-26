Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması

DHA

Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ BİLECİK (DHA)TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinde doğadan canlı olarak toplanan salyangozlar, Bilecik Organize Sanayi Bölgesi´nde yer alan fabrikada dondurulmuş salyangoz dolması haline getirilerek Fransa´ya ihraç ediliyor. Yıllık 700 ton salyangozun Fransa´da anlaşmalı şirketler aracılığıyla dünyadaki birçok ülke restoranlarına dağıtıldığını ifade eden fabrika müdürü Yılmaz Akın, "Fabrikamızda yaklaşık 70 kadın personel istihdam ediyoruz ve bu yıl için ihracat hedefimiz 2 milyon dolar" dedi.
Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde 31 yıl önce 4 bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrikada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğadan canlı olarak toplanan salyangozlar tereyağlı veya normal olarak pişirilip, salyangoz dolması olarak hazırlanıyor. Pişirilen salyangoz dolmaları dondurulduktan sonra Fransa'ya ihraç edilirken, ortak şirketler aracılığıyla birçok ülke restoranlarına gönderiliyor. Fabrika müdürü ve su ürünleri mühendisi Yılmaz Akın, yıllık 700 ton salyangoz ihracatı yaptıklarını ve 2020 yılı için ihracat hedeflerinin 2 milyon dolar olduğunu söyledi. Fabrikada 70 kadın çalıştırarak kadın istihdamına da destek verdiklerini ifade eden Akın, "Bize et ve kabuklar Bandırma'dan geliyor. Gelen bu salyangoz etini özel formüllü sosu ile pişirip, bir gece bekletiyoruz. Daha sonra pişen bu etler tek tek kabuklara yerleştirildikten sonra eksi 25 derecede şoklanıp, büyük paketlere ambalajlama yapılıyor. Etiketlenip, hazırlandıktan sonra ise Fransa'daki müşterimize ihraç ediyoruz. Fransa'daki müşterimiz de diğer ülkelere sevkiyatını yapıyor. Bizden giden bu salyangozlar, Japonya'dan Amerika'ya kadar pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık yaklaşık 700 ton salyangoz satışı gerçekleştiriyoruz" dedi.
'KOLAY BİR İŞ DEĞİL'
Dondurulmuş salyangoz dolmasının hazırlanmasından, pazarlama aşamasına kadar zor işlemlerden geçirildiğini anlatan Akın, "Fabrikamızda yaklaşık 70 kadın personel istihdam ediyoruz. Kadın personel istihdam ettiğimiz için de kendimizle gurur duyuyoruz. Onların ekonomiye sağladıkları katkıdan dolayı çok memnun oluyoruz. 18 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir iş değil. Ürünün işlenmesinden sevkiyatına, son ürünü müşteriye teslim edene kadar gerçekten zorlu bir süreçten geçiyoruz" diye konuştu.
`İÇ PİYASADADAN TALEP YOK´
Bu zamana kadar Türkiye'den bir talep gelmediğini ifade eden Akın, "İç piyasadan şimdiye kadar bir talep gelmedi, geldiği takdirde memnun oluruz. Bize yeni bir pazar açılır. Ama inanıyorum ki bir TIR salyangozu Bilecik'in ortasına yıkayım kimse bakmayacak ve 'şu çöpü şuradan kaldırın' diyeceklerdir. Fakat bizim için ihracat ve döviz girdisi sağlaması bakımından iyi bir iş" dedi.
AVRUPADAKİ RESTORANLARDA 80 EURO´YA SATILIYOR
Bilecik´ten Fransa´ya ihraç edilen dondurulmuş salyangoz dolmasının sadece Avrupa´daki restoranlarda porsiyonunun 40 ile 80 avro arasında değişen fiyatlarla satıldığı belirtildi.DHA-Ekonomi Türkiye-Bilecik Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU-Cafer ELMAS
2020-10-26 09:24:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik´in Ahmetler köyüne koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Bilecik´in Ahmetler köyüne koronavirüs karantinası
Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı
YEREL HABERLER Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı
O köyde vaka sayısı artınca, giriş çıkışlar kapatıldı
YEREL HABERLER O köyde vaka sayısı artınca, giriş çıkışlar kapatıldı
İl Başkanı Karabıyık, İçişleri Bakanı Soylu’yu makamında ziyaret etti
YEREL HABERLER İl Başkanı Karabıyık, İçişleri Bakanı Soylu’yu ...
Bilecikli genç doktor adayının başarısı
YEREL HABERLER Bilecikli genç doktor adayının başarısı
Başkan Şahin, "Osmaneli gastronomi şehri olacak"
YEREL HABERLER Başkan Şahin, "Osmaneli gastronomi şehri olacak"
KPSS önlisans sınavı öncesi önemli açıklama Sınav binalarına ve okul bahçelerine veliler alınmayacak
YEREL HABERLER KPSS önlisans sınavı öncesi önemli açıklama Sınav ...
Bozüyük’te korona denetimi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Bu salgının önünü ancak tedbirlerle alabiliriz"
YEREL HABERLER Bozüyük’te korona denetimi Bilecik Valisi Bilal ...
Otomobil park halindeki minibüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki minibüse arkadan çarptı: 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X