Bilecik´te 1 mahalle karantinaya alındı

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Cafer ELMAS/ GÖLPAZARI (Bilecik), (DHA)BİLECİK´in Gölpazarı ilçesi Aktaş köyüne bağlı Beşevler Mahallesi´nde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Gölpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Aktaş köyüne bağlı 167 nüfuslu Beşevler Mahallesi´nde koronavirüs vakalarının arttığını belirterek karantina kararı alındığını açıkladı. Kurul kararında, ''Gölpazarı ilçesi Aktaş köyü Beşevler Mahallesinde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 27. 28. ve 72. maddeleri kapsamında, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiş olup, ilgili mahalleye giriş ve çıkışlar 26 Ekim 2020 saat 00.01 itibari ile sınırlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir'' denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Gölpazarı Cafer ELMAS

2020-10-26 12:18:59



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