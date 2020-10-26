Bilecik'te uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Bilecik'te emniyet ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osmaneli'nde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasının önlenmesi adına yapılan çalışma yaptı. Alınan bir ihbarı değerlendiren ekipler, araç içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilen Z.M.,R.K.,S.M. ve E.K. takibe aldı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonuncunda araç durdurularak arama yapıldı. Araç içerisinde içime hazır vaziyette bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı olduğu idea edilen madde ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.