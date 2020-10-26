Mevlid-i Nebi Haftası başladı

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Bilecik'te Mevlidi Nebi Haftası Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Orhangazi Camiinde sabah namazı buluşması ile başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla düzenlenen "2020 Yılı Mevlidi Nebi Haftası" etkinlikleri Orhangazi Camiinde sabah namazı buluşması ile başladı. Orhangazi Camiinde yapılan sabah namazı buluşmasına İl Müftüsü Ali Erhun, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, vaizler, din hizmetleri uzmanları ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazı akabinde Şeyh Edabali Hazretlerinin türbesine geçilerek Kur’anı Kerim tilavetinin yapıldığı program, Mevlidi Nebi Haftasının tüm İslam alemine hayırlara vesile olması için yapılan dua ile son buldu.

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