Başkan Yaman'a Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Akyüz'den ziyaret

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Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Akyüz'ün ziyaretlerinde dolayı teşekkür eden Başkan Yaman, "Komutanımız bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ziyaretin ardından Bilecik Camİş Madencilik fabrika müdürümüz İlker Palamut ve Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatif Başkanımızla bir araya gelerek bölgemizdeki işleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kardeşlerimize birlik beraberlik içinde yapmış oldukları çalışmalarda kolaylıklar ve hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

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