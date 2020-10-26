Bozüyük’te Hüsn-i Hat kursu başlıyor

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Bilecik’in Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılacak Hüsni Hat kursu için başvuruların alınmaya başladığı kaydedildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Bozüyük Halk Eğitimi Merkezimizde Hüsni Hat kursumuz hocamız İbrahim Akgün ile başlıyor. Kursumuz salı ve çarşamba günleri 14.0019.00 saatleri arasında yapılacaktır. Sınırlı sayıda başvuru için acele ediniz” ifadelerine yer verildi.

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