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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un Mevlid-i Nebi Haftası mesajı

İHA

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un Mevlid-i Nebi Haftası mesajı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.
İl Müftüsü Erhun mesajında, Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl ki Mevlidi Nebi Haftasının temasını “Peygamber ve Çocuk” olarak belirlediğini belirtti. Erhun, "Bugün biz Müslümanlara düşen görev, Hz. Peygamber’i tanımak, anlamak ve hayatı onunla anlamlandırmaktır. Müslümanlar olarak hayatlarımızı O’nun hayat modeline gücümüz yettiğince benzetmeye çalışmalıyız. Bu da onun yaşadığı insani ve İslami hayatı tanımayı gerektirir. Onun hayatını, sözleri yani hadisi şerifleri aracılığı ile öğrenebiliriz. Hayatının her alanında bizlere örnek olan Peygamberimiz İslam ailesinin modelini oluşturma, genç nesilleri anlama ve onları geleceğe hazırlama konusunda en güzel rehberimizdir. Yüce rabbimizin en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükûnet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Çocuklarımız, rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden biri olup onun emri ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbetle yetiştirmemiz gereken birer emanetidir. Bu emaneti olumsuzluklara, tehlikelere karşı korumak bizlerin birinci görevidir. Çocuklarımız, toplumuzun en küçük fakat en önemli yapıtaşı, hayatın bütün aşamalarına etki edecek geleceğe dair başlangıç noktamızdır. Mevlidi Nebi Haftası, Peygamberimizin örnekliğini ve insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza anlatmayı ve tanıtmayı, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm üretmeyi ve milletimizde var olan Peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan bir haftadır. Bu çerçevede öncelikli olarak İlimiz köy camileri başta olmak üzere bütün camilerimizi ziyaret ederek haftanın anlam ve önemine binaen sohbet ve vaaz programları icra edileceğiz. Ayrıca 28 Ekim Çarşamba günü Kayıboyu Camimizde Hafızlık İcazet Töreni ve Mevlit Kandili Programı gerçekleştireceğiz. Yine Mevlit Kandili gecesi münasebetiyle bütün camilerimizde çeşitli programlar düzenleyeceğiz. Müftülüğümüze ait sosyal medya hesaplarımızdan da haftanın anlam ve önemine dair çeşitli programlar yayınlayacağız. Bu münasebetle, insanlığı vahyin ışığında karanlıklardan aydınlığa çıkaran kutlu Nebî’in (s.a.v) doğum yıl dönümünü içinde barındıran Mevlidi Nebi Haftası ve Mevlid kandilinin başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere ülkemize ve bütün İslam âlemine hayırlara vesile olmasını diliyor, Cenabı Hak’tan çocuklarımızı bizlere göz aydınlığı kılmasını niyaz ediyorum" dedi.

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