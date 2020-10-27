Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışmaları

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kurumunun 1 haftalık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İl Müdürü Yoldaş, ilk olarak Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan göletlerde su ürünleri denetimi yaptıklarını söyledi. Ardından ekiplerin ilçeye bağlı Günyurdu ve Dereköy köylerinde çilek kontrolü ile tarla faresi surveyi yaptıklarını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti;

"İlimiz merkez ilçede yer alan arıcılık işletmelerimizde destekleme ödemeleri kapsamında tespitlerine başlandı. İl müdürlüğümüzce Abadiye Köyünde mihrak taraması ve değer tespitleri yapıldı. 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasında Bozüyük Atatürk İlkokulumuzda öğrencilerimize eğitim verip 'Gıda' konulu aktivite kitapçığı dağıttık. Osmaneli ilçemizde gübre bayii denetimi ve GTS Gübre Takip Sistemi numune alımı ve analizi çalışması yapılmıştır."

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