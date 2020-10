Balkanlardan gelen atalarının mirasını hala sürdürüyorlar Eski usul çömlekçi çarkında üretim yapanların sayısı artık hayli azaldı Kınık Köyü’nde 130 yıldır çömlek ocakları çalışıyor, bacalar tütüyor Bıkmadan ilk aşkla sanatını eski usulle icra eden yarım asırlık çömlek ustası Osman Menteş; "Üretimin çoğunluğu pres veya dökümle yapılıyor, tornada çömlekçi çarkında üretim çok azaldı"

Bilecik’in Pazaryeri'ne ilçesine uzun yıllar önce Balkanlardan göç edenlerle birlikte yapımına başlanılan çömlekçilik sanatı hala sürdürülürken, pres veya döküm dışında eski usulle çarkla üretim yapanların sayısı hayli azaldı.

İlçenin Kınık Köyü’ne 130 yıl önce atalarının göç etmesi ile başlayan çömlekçi sanatı ile uğraşan köylülerin çoğunluğu geçimini topraktan sağlıyor. Çömlek ustalarının büyük bir emek ve özveri ile çamura şekil verdikleri Kınık köyünde eskiden her evde bir usta, her evde bir çömlek ocağı bulunuyordu. Son zamanlarda köydeki gençlerin büyük şehirlere göç etmesiyle çömlek ocaklarının sayıları azalsa da Kınık köyünde çömlek çarkları hala sanat için dönüyor. Hayallerini çamur ile şekillendiren ustalar testi, güveç, çaydanlık, cezve, fincan, saksı, hediyelik eşya olmak üzere birçok ürünü yapmaya ilk aşkla devam ediyorlar.



"Şuan 20 atölye varsa bunların 8 veya 9 tanesi tornada çömlekçi çarkında üretim yapıyor"

53 yıldır çömlek ustalığı yapan Osman Menteş, köylerinde eskisi gibi çömlek işiyle uğraşan kalmadığı söyleyerek, "Kınık köyümüzde 130 yıldır bu çömlekçilik işi yapılıyor. Eskiden köyümüzdeki atölye sayısı 7080 adetti. Aşağı yukarı köyde her evin bir atölyesi vardı. Şimdi artık bu meslek kaybolmaya yüz tuttu. Şuan 20 atölye varsa bunların da 8 veya 9 tanesi tornada çömlekçi çarkında üretim yapıyor. Geri kalan kısım pres veya dökümde yapıyor bu işi. Geriden çömlekçi yetişmiyor artık" dedi.

