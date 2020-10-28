Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Ulupınar köyüne ziyaret

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Mevlidi Nebi Haftası irşat programı kapsamında Ulupınar Köyüne ziyaret etti. Ziyarette

Müftü Ali Erhun, köy camisinde öğlen namazı öncesi cemaate seslendi. İl Müftüsü Erhun, cemaate Mevlidi Nebi Haftasında ve Mevlid Kandilinde çokça Kur’an ı Kerim okuyarak başta Türkiye olmak üzere bütün dünyanın salgın hastalıktan ve diğer bütün sıkıntılardan kurtulması için dua etmelerini tavsiye etti. Ulupınar Camiinde öğlen namazı kıldıran Müftü Ali Erhun, namaz çıkışı cemaatle bir süre hasbihal edip buradan Selöz Köyüne geçerek Selöz Camiinde incelemelerde bulundu.

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