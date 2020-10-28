Kaymakam Ünal'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayımladı

Kaymakam Ünal, yayınladığı mesajında “Milletimizin, bağımsızlığını ve istiklalini korumak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekun mücadele sonucunda elde ettiği büyük ve emsalsiz zaferin taçlandırılması sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 97'inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Büyük Atatürk’ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu zafer, Cumhuriyet’le taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olarak gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur. Yüce Milletimiz, büyük zorluklar neticesinde kazanılarak kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini, huzur ve refah içerisinde yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışmaya devam ederek geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içerisindedir. Büyük bir coşku ve sevinç içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, başta millet olarak çok şey borçlu olduğumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, tüm Osmaneli halkımın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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