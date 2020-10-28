Başkan Şahin’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ‘’Özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin teminatı olan laik, demokratik Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'inci yılını en içten dileklerim ile kutluyorum" dedi.

Başkan Şahin, mesajının devamında, "Dünyayı ve ülkemizi sarsan pandemi süreci nedeniyle bu sene ‘Cumhuriyet Bayramımızı’ bir arada kutlamayacak olsak bile, bu coşku bugün de yarın da bizlerden hiç eksik olmayacak. Bu coşkuyu yüreğimizde yaşamaya devam ettirebilmek için şehrimizin dört bir yanını bayraklarla donattık. Tüm mahalle ve sokaklarımızda marşlarımız çalacak ve o günün coşkusu gün boyunca devam edecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare biçimi Cumhuriyet idaresidir' sözleriyle ilan etmiş olduğu Cumhuriyet, Türk ulusuna bırakılmış en büyük mirastır. Bu mirası korumak da bizim en büyük görevimiz ve onurumuzdur. Çünkü Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim, Türk ulusunun bağımsızlığını ilan ettiği gündür. Artık bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olduğunun kanıtıdır. Bu düşüncelerle tekrar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerim ile kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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