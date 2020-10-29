17 kiloluk dev sazan balığını Belediye Başkanı Şahin gölete bıraktı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, sportif balıkçılığa dikkat çekmek amacıyla Pelitözü Göleti’nde balıkçılar tarafından yakalanan 17 kiloluk dev sazan balığı gölete bıraktı.

Geçtiğimiz hafta 27.5 kilogram ağırlığındaki balığı yakaladıktan sonra gölete bırakan balıkçılar, bu kez 17 kilogram ağırlığındaki sazan balığını yakaladılar. Belediye Başkanı Semih Şahin Pelitözi Gölpark’taki balıkçıları ziyaret ederek, yakala bırak sportif balıkçılık etkinliği kapsamında duyarlı davranışta bulunan balıkçılara teşekkür etti.

"Bu zenginlik ve güzellikleri geleceğe bırakmamız gerekiyor’’

Bilecik Belediyesi olarak doğanın korunması ve zenginliklerimizin artırılması adına yapılan bütün çalışmaların yanında yer aldıklarını hatırlatan Başkan Şahin, "Pelitözü Gölpark’ta, sportif balıkçılık etkinliği kapsamında 17 kilogram ağırlığındaki sazan balığını yakalayan balıkçılarımız ile birlikte bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmak adına yakaladıkları balığı tekrar doğal yaşam ortamlarına saldık. Ben de sportif balıkçılığa destek sağlamak adına kendilerini ziyaret ederek teşekkürlerimi sundum. Güzel çalışmalarımızla Bilecik’in doğal zenginliklerini herkese duyurmaya devam edeceğiz’’ dedi.

"Buradaki amacımız bu zenginlik ve güzelliklerimizin gelecek nesillere de ulaşmasıdır"

Balıkçı Şükrü Soydemir ise Bilecik’e her zaman geldiklerini ve çok beğendiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte bu balığı yakaladık. Daha sonra Belediye Başkanımız ile birlikte tekrar doğal yaşam ortamına geri bıraktık. Buradaki amacımız bu zenginlik ve güzelliklerimizin gelecek nesillere de ulaşmasıdır. Herkesi doğamızı ve çevremizi korumaya davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin beraberindeki balıkçılar17 kiloluk dev sazan balığı gölete bıraktı.

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