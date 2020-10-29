Minik öğrencilerden harika koreografi

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Bilecik'te yaşları 4 ile 6 arasında değişen anaokulu öğrencileri 26 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledikleri "Bayrak" adlı koreografi büyük beğen topladı.

Bilecik merkezde eğitim veren Bala Hatun Anaokulu öğretmenleri eşliğinde yaşları 4 ile 6 arasında değişen anaokulu öğrencileri 26 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledikleri "Bayrak" adlı koreografi büyük beğen topladı. Okul bahçesinde 6 şerit halinde bezin birleşimde dev bir Türk Bayrağı haline gelmesinin yapan öğrencilerin videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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