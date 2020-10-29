Osmaneli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaneli Balaban İlkokulu bahçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyetinin 97'inci yıldönümü kutlandı. Saat 10.00’da başlayan kutlama törenlerinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin’in halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal “Bugün büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetin 97'inci yılını kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok kişi Cumhuriyet kavramını aramaya başlamıştır. Cumhuriyet devlet ve hükümet başkanını halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur' düsturuyla Cumhuriyet rejimi ile bütünleşen Türk halkıyla her zaman yeni liderler çıkartacaktır. Kişiler fanidir, ölümlüdür ama Devletler bakidir. Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Cumhuriyeti işte bu yüzden bizden sonrakilere temiz bırakmak için törenler yapıyoruz. Bu Cumhuriyet siz genç nesillerin elinde yükselecektir. Kimin ne sorunu varsa millete giden sistemin adıdır Cumhuriyet. Çoğunluğa ve uzlaşmaya varan sistemin adıdır Cumhuriyet. Geçmişten ders çıkarıp geleceğe güvenle bakan sistemin adıdır Cumhuriyet. Atatürk’ün değimiyle faziletin, erdemliliğin adıdır Cumhuriyet. Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idaredir Cumhuriyet. Bu duygu ve düşüncelerimle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, tüm ilçemize 97'incisini kutladığımız Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

Program daha sonra şiirlerin okunması ve okullarda resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödül törenin ardından bayrak ve flama geçidinin ardından program sona erdi.

Törene, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Caner Özler, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.