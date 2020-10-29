Mevlid Kandili camilerde ibadet edilerek kutlandı

Ermenistan bölgeyi ateş çemberine almak için her yolu deniyor

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Mevlid Kandili tüm İslam aleminde olduğu gibi, Bozüyük’te de çeşitli camilerde okunan Mevlidi Şerif ve yapılan dualar ile kutlandı. Bozüyük’te Mevlid Kandili nedeniyle bazı camilerde yatsı namazı öncesinde Mevlidi Şerif okunarak dualar edildi. Kılınan yatsı namazının ardından cami çıkışlarında vatandaşlara, ikramlarda bulunularak kandilleri kutlandı.

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