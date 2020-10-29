Bilecik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı ve Ahmet Gürses, çarşı esnafına dükkanlarına asması için Türk bayrağı ile Atatürk bayrakları dağıttı ve Cumhuriyet bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, "Çarşı esnafımızı ziyaret ederek Türk bayrağı ve Atatürk bayrağı hediye ettik. Birlikte nice bayramlara diyor, tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. 97 yıl önce olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.