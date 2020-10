Çömlek ustaları hemşerileri Bakan Dönmez'e seslendi Çamura can veren eller doğalgaz istiyor Kınıklı çömlek ustası İlhan Öztürk; "Her atölye ortalama 15 ile 20 bin lira elektrik faturası ödüyor" AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan; "Kınık köyümüze doğalgaz gelmesi için gerekli çalışmaları yapacağız"

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geçimini çömlekçilik yaparak sağlayan Kınık köylüleri, aslen Bilecikli olan hemşerileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, "Artan elektrik masrafları yüzünden çömlek ocakları için köyümüze doğalgaz gelmesini istiyoruz" dediler.

İlçeye bağlı Kınık köyünde yaklaşık 130 yıldır çömlekçilik yapan köy halkı çömleklerini fırında pişirmek için odun temin edemedikleri için elektrikli fırınlara yönelirken, son zamanlarda gelen yüksek faturalardan dolayı dertli. Çömlek ustaları isteklerini AK Parti Pazaryeri İlçe Başkalığına iletirken AK Parti ilçe Başkanı İsmail Soydan, Kınık köyünde incelemelerde bulundu ve çömlekçilik sanatı ile uğraşan ustaların sorunlarını dinledi.

"Her atölye ortalama 15 ile 20 bin lira elektrik faturası ödüyor"

Her atölyenin ortalama 15 ile 20 bin lira elektrik faturası ödediğini belirten çömlek ustası İlhan Öztürk, “Köyümüzde yaklaşık 20 tane çömlek ocağı var. Her gün artan maliyetler yüzünden çömlekçi ustalarımız zor anlar yaşıyor. Çömlek ocak fırınlarımızda eskiden odun kullanıyorduk odun bulma konusunda sıkıntılar çekince fırınlarımızı elektrikli yapmak zorunda kaldık. Maalesef son zamanlarda gelen elektrik faturalarımız çömlekçi esnafını ekonomik anlamda sıkıntıya sokmaktadır. Atölyelerimize ortala ayda 15 ila 20 bin lira arasında elektrik faturası geliyor. Köyümüze yaklaşık 7. kilometre uzaklıktaki ilçemizde doğalgazımız var buradaki doğalgaz köyümüze gelirse ekonomik anlamda çömlekçi ustalarımız rahatlayacak. Konuyu daha önce Belediye Başkanımız ve AK Parti ilçe başkanımıza ilettik ve bu gün sorunlarımızı yerinde görerek incelediler bizlere yardım sözü verdiler” diye ifade etti.

"Kınık köyümüze doğalgaz gelmesi için gerekli çalışmaları yapacağız"

AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, çömlek ustalarının dertlerini dinleyerek, "Pazaryeri ilçemizin tanıtımında büyük rolü olan, boza, şerbetçiotu, boncuk fasulyemizden sonra Kınık köyü çömlekleri gelmektedir. Kınık köyümüzdeki çömlekçi ustalarımız bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirttiler. Çömlekçilerimizin ortak sorunu fırınlarında kullandıkları elektrikten kaynaklanan yüksek elektrik faturaları olduğunu söyleyerek köylerine doğalgaz gelmelerini istediler. Ustalarımızdan aldığımız istekler doğrultusunda AK Parti olarak Kınık köyümüze doğalgaz gelmesi için gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

