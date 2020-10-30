Bozüyük 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını gecede kutladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gece saatlerinde 'Cumhuriyet Konvoyu' düzenlendi. Konvoya katılım yüksek oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97'inci yıl dönümü nedeniyle Bozüyük'te 'ESES Bando'nun seslendirdiği marşlar eşliğinde yapılan şehir turu yoğun ilgi gördü. Etkinliklere katılan Bozüyüklüler Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı. İlçede kapalı pazar yeri otoparkında devam eden program da şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Kutlamalar ardından ESES Bando eşliğindeki İzmir Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesi ile doruğa çıktı. Programın devamında ise hep birlikte “Dersimiz Atatürk” filmi izlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.