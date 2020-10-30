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Bilecik'te Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi Hafızlık öğretimini tamamlayan 8 öğrenci hafızlık belgelerini aldı Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun; "Unvanları çoğu dünyalıktır, ama hafızlık unvanı her iki dünyanın da en şerefli unvanıdır"

İHA

Bilecik'te Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi Hafızlık öğretimini tamamlayan 8 öğrenci hafızlık belgelerini aldı Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun; "Unvanları çoğu dünyalıktır, ama hafızlık unvanı her iki dünyanın da en şerefli unvanıdır"

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Osmanlı Yatılı Erkek Hafızlık Kuran Kursunda hafızlık öğretimini tamamlayan 8 öğrenci belgelerini aldı.
Kayıboyu Camiinde Korona virüs (Covit 19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak 2. Hafızlık İcazet Merasimi programı düzenledi. Programa, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, il müftü yardımcıları, şube müdürleri, Kur'an Kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan icazet merasiminde hafızlar, salavatlar eşliğinde yerlerini aldı.
"Unvanları çoğu dünyalıktır ama hafızlık unvanı her iki dünyanın da en şerefli unvanıdır"
Açılış konuşması yapan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, "Bu dünyada isminizin başına çeşitli unvanlar gelebilir. Bunları kazanmak kolaydır. Ancak isminizin başına gelen bir unvan var ki hem bu dünyada hem de ahirette büyük bir şereftir. Bu unvan hafızlık unvanıdır. Çünkü bu unvanı almak kolay değil. Unvanları çoğu dünyalıktır ama hafızlık unvanı her iki dünyanın da en şerefli unvanıdır. Bu yavrularımızın anne ve babalarını kurtuluyorum tebrik ediyorum. Ne mutlu hafız annesi ve hafız babası oldunuz. Her anne babanın çocuğu ile ilgili hayalleri vardır. Onun için uğraşır fedakârlık eder. Ancak bir anne babanın çocuğu ile ilgili en önemli hayali acaba ben çocuğumu hafız yapabiliriyim olmalıdır. Evladınızı hafız yapabildiyseniz bu evladınız hem bu dünyada elinizden tutacak hem de öbür dünyada sizlere şefaat edecek inşallah" dedi.
Konuşmanın akabinde hafızlık öğretimini tamamlayan 8 öğrenciye hafızlık belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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