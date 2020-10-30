Başkan Soydan'dan Başhekim Çelik'e ziyaret

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Pazaryeri Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanan Dr. Merve Çetin’i makamında ziyaret etti.

Başhekim Dr. Merve Çetin AK Parti ilçe Başkanı İsmail Soydan’ın yapmış olduğu ziyareti için memnuniyetini dile getirirken, ziyareti için Soydan’a teşekkür etti. Başkan Soydan ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Hastanemize Nisan ayında pratisyen hekim olarak göreve başlayıp Hastanemize başhekim olarak atanan Dr. Merve Çetin’i makamında ziyaret ettik. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim. Geçtiğimiz ay hastanemize 3 doktor atandı. İlçe hastanemizde doktor sayısı 9’a yükseldi. Son günlerde ülkemizde, Bilecik’te ve ilçemizde artışa geçen korona virüs vakalarında doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız özverili bir şekilde canla başla mücadele etmektedir. Bu zorlu süreçte ilçe halkı olarak sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak, sosyal mesafe kurallarına uyarak Covit19’dan korunmak için en önemli 3 kural olan maske, mesafe, hijyen kurallarına uymak bizleri korona virüs koruyacaktır” dedi.

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