Ege depremi Bilecik'te de hissedildi

Merkez üssü Ege denizi olan ilk belirlemelere göre, 6,6 büyüklüğündeki deprem Bilecik'te de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İzmir’de korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu ifade edilirken, sarsıntı Bilecik ve bazı ilçelerinde de şiddetli şekilde hissedildi.

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