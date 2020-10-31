Bayraklı Belediye Başkanı: Çok acı bir durum

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yolcu durağına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü hafifi şekilde yaralanırken, yolcu durağında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in İstasyon mahallesinden kent merkezine 28 TK 207 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Nazım G., Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerine geldiğini aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan otobüs durağına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Nazım G. hafif yaranırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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