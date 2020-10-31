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Yanan tırını gözyaşlarıyla izledi Aracın ön camında "Yanmayalım mı?" yazısı dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşları teselli ettiği sürücünü aracını yeni bakımdan çıkardığı öğrenildi

İHA

Yanan tırını gözyaşlarıyla izledi Aracın ön camında "Yanmayalım mı?" yazısı dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşları teselli ettiği sürücünü aracını yeni bakımdan çıkardığı öğrenildi

Bilecik'te sıcak asfalt yüklü tırın kupa kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, aracın sürücüsü gözyaşları içinde yanan tırını dakikalarca izlemek zorunda kaldı.
Alınan bilgiye göre, OsmaneliBilecik karayolu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine önünde Burak K. yönetimindeki dorsesinde sıcak asfalt yüklü 41 BK 108 plakalı tırın kupa kısmında alevler yükselmeye başladı. Yangına ilk olarak olay yerinden geçen bir beton mikseri müdahale ederken, alevlerin aracı sarması engellendi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışmaları yaparken, trafik polisleri karayolunda geniş çaplı önlem aldı. Yangında tırın kupa kısmında büyük bir ölçüde hasar meydana gelirken, OsmaneliBilecik karayolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi.
Yere oturarak gözyaşları içinde aracın yanışını izledi
Yangında sürücü Burak K., asfaltta oturarak gözyaşları içinde tırın yanışını izlerken, arkadaşları teselli etti. Burak K., aracını daha yeni bakımdan çıkardığını söyledi.
Öte yandan aracın ön camında "Yanmayalım mı?" yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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