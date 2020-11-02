Son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde son 24 saat içinde yoğun bakımda Korona virüs Covid19 tedavileri devam eden 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Covid19 virüsü nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar ambulans ile güvenlik güçlerinin nezaretinde hastaneden alınarak mezarlığa götürüldü. Burada özel bir ekip tarafından defin işlemi gerçekleştirilirken cenazelerin yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor.

Her geçen gün vaka sayılarının artış gösterdiği ilçede vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusundaki uyarılar tekrarlanıyor: Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara çok önemli ve acil işleri olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda tavsiyelerde bulunuluyor. Vaka artış oranlarının bu şekilde devam etmesi halinde bazı kısıtlamaların gelebileceği kaydediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.