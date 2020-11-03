Bozüyük'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama

BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 08.30-10.30 ile 18.00 -19.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.
Bozüyük ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni ek kararlar alındı. Yeni karar yapılan açıklamayla şöyle duyuruldu:
"İlçemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hergün sabah 08.30-10.30, akşam 18.00-19.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde dışarı çıkabilmelerine izin verilmiştir. Diğer saatlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları yasaklanmıştır. Kapalı pazar haftanın 7 günü açık olup, içeride 300 kişi olmak kaydıyla 15 yaş altı çocukların pazaryerine alınmayacaktır."DHA-Genel Türkiye-Bilecik / Bozöyük Hakan TÜRKTAN
2020-11-03 10:47:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.