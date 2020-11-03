Bozüyük'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama



BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 08.30-10.30 ile 18.00 -19.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Bozüyük ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni ek kararlar alındı. Yeni karar yapılan açıklamayla şöyle duyuruldu:

"İlçemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hergün sabah 08.30-10.30, akşam 18.00-19.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde dışarı çıkabilmelerine izin verilmiştir. Diğer saatlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları yasaklanmıştır. Kapalı pazar haftanın 7 günü açık olup, içeride 300 kişi olmak kaydıyla 15 yaş altı çocukların pazaryerine alınmayacaktır."DHA-Genel Türkiye-Bilecik / Bozöyük Hakan TÜRKTAN

2020-11-03 10:47:18



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