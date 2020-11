Kumruyu kovalayan atmaca rotasını şaşırıp kahvehanenin camına çarpıp yaralandı

İzmir depreminde can kaybı artıyor

Bilecik’te yaşanan ilginç olayda av peşinde koşan atmaca rotasını kaybedince kahvehanenin camına çarpıp yaralandı.

Osmaneli ilçesinin Camikebir Mahallesinde Balaban meydanında bulunan bir kahvehanede yaşanan olayda kumru kuşunu av olarak gözüne kestiren atmaca hızını alamayıp kahvehanenin camına çarpıp yaralandı. Kahvehane işletmecisi ve Bilecik Yaban Hayatı Ekoturizm üyesi olan Mehmet Öztürk ve Tuncay Erik, yaralı atmacayı kahvehanenin camına çarpıp düştüğü yerden alarak tedavisini gerçekleştirdi. Aç olan atmaca et ile doyuruldu su verildi tekrardan doğaya salındı.



"Bu yırtıcı yaban hayvanı uçarken ne kadar tehlikeli olsa da elimde ne kadar ürkek durduğunu hissettim"

Grup Üyesi Mehmet Öztürk, “Atmaca, kumru kuşunun peşinden uçarken bir an yolunu şaşırdı işyerimin camına çarparak yere düştü. Tuncay Erik ile kanatlarındaki bazı yaralar vardı temizledik. Aç olan atmacaya birkaç et parçacıkları verdik karnını doyurduk ve suyunu verdik. Bu yırtıcı yaban hayvanı uçarken ne kadar tehlikeli olsa da elimde ne kadar ürkek durduğunu hissettim. Grup üyeleri olarak vatandaşları yaban hayvanlarını tanımaları için çalışıyoruz. Yaban hayvanlarını sevelim sevdirelim” dedi.

