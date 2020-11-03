Polisler huzurun arttırılması için muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli kentte görev yapan muhtarları ziyaret ederek huzurun arttırılması için fikir alışverişinde bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamada, "Demokrasi zincirinin halkasını oluşturan muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören, halkın yanında ve hizmetinde olan muhtarlarımız ziyaret ettik. Kendilerine görevlerinde başarılar diledik" ifadelerine yer verildi.

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