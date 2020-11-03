Bilecik'te minibüsün çarptığı yaya yaralandı

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Bilecik'te yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nazım A. idaresindeki 11 AAD 490 plakalı minibüs, Ertuğrulgazi Lisesi önüne geldiği esnada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Cevriye B.'ye (51 )çarptı. Kazada yaralanan Cevriye B. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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