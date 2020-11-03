Evimin altında fay hattı var mı?

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Bilecik'te ceviz bahçesinden evine dönen yaşlı adam kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen köyü sınırları içindeki ceviz bahçesinden 11 DA 913 plakalı traktörü ile köye dönen Nazif Kayabaşı (68), Orta Dağ Taş Ocakları mevkiine geldiği esnada aracını devirdi. Traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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