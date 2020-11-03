İzmir’deki depremzedelere yorgan desteği

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Bilecik Osmaneli ilçesinde bir sivil toplu kuruluşu İzmir’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Osmaneli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına (SYDV)80 adet yorgan bağışında bulundu.

Osmaneli Kaymakamlığı SYDV’nin İzmirli depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destek devam ediyor. İlçedeki bir sivil toplum kuruluşu afet bölgesine ulaştırılmak üzere SYDV’ye 80 adet yorgan bağışladı. Yorganların ilerleyen günlerde afet bölgesine ulaştırılacağı öğrenildi.

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